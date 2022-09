Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hatte am Freitag eigentlich schon den Abwärtszyklus der letzten sechs Tage vorzeitig beendet, der Index stieg von 12.610 bis 13.050, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Doch, auweia, der Siemens Energy Informant habe Freitag ganze Arbeit geleistet. Noch als sich die Tagesschau um 20 Uhr ahnungslos gezeigt habe, seien die Indices bereits zwei Stunden zuvor weltweit auf massive Talfahrt gegangen. Schon in der Nachbörse von Freitag sei der DAX zwischen 18 und 20 Uhr "kopfgestellt" worden, der DAX sei in der Zeit von 18 bis 20 Uhr bereits von 13.050 bis 12.650 gefallen.



Der XETRA DAX Start dürfte heute demnach locker unter 12.750 sein, die Vorbörse zeige sich bei 12.604, am letzten markanten DAX-Tief. Unter 12.758/12.750 und erst Recht nach Aufgabe des Doppelboden "buy triggers" 12.715 würden sich neue Verkaufssignale für Ziele unter 12.610 ergeben. Der DAX dürfte also bei Kursen unter 12.750 und erst recht unter 12.715 oft genug frühestens bei 12.610/12.600 seine neuerliche Talfahrt beenden, die Vorbörse habe das 8 Uhr (mit Tiefs bei 12.593) schon vorweggenommen. (05.09.2022/ac/a/m)



