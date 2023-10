Der Dow Jones sei um +0,40%, der S&P (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) um +0,52% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um +0,58% geklettert.



Der Online-Händler About You habe die schwache Konsumlaune im abgelaufenen Quartal durch seinen Sparkurs ausgleichen können. Während der Umsatz in Q2 2023/24 y/y um 2,1% auf EUR 439,6 Mio. zugelegt habe, sei er deutlich hinter dem Q1-Wert von EUR 504,1 Mio. zurückgeblieben. Der bereinigte operative Verlust sei dagegen deutlich von EUR 42,8 Mio. im Vorjahr auf nunmehr EUR 12,9 Mio. zurückgegangen. In seinem Ausblick gehe das Unternehmen nunmehr davon aus, im GJ 2023/24 ein Umsatzwachstum in der unteren Hälfte der angepeilten Spanne von 1% bis 11% zu erreichen. Man gehe aber weiter davon aus, operativ die Gewinnschwelle zu erreichen.



Florierende Geschäfte in Europa und Amerika hätten beim BMW-Konzern (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) in Q3 für ein Absatzplus von y/y 5,8% gesorgt. Insgesamt seien 621.699 Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce verkauft worden, darunter 93.931 (+79,6%) Elektroautos. Das Unternehmen erwarte, die Wachstumsziele für 2023 erreichen zu können. Wermutstropfen sei aber ein Absatzrückgang um 1,8% im wichtigsten Einzelmarkt China.



PepsiCo habe gestern zum dritten Mal für dieses Jahr seine Gewinnprognose für das GJ 2023 erhöht. Für den Gewinn je Aktie (core profit) werde nun ein Wert von USD 7,54 angepeilt. Mehrfache Preiserhöhungen und eine robuste Nachfrage hätten dies möglich gemacht. In Q3 seien die Durchschnittspreise um 11% gestiegen, während das organische Umsatzvolumen um 2,5% zurückgegangen sei. Nicht nur die PepsiCo-Aktie sondern in der Folge auch diejenige von Coca Cola habe von der Prognoseanhebung profitiert.



Nach der US-Dollar-Stärke zu Wochenbeginn habe sich der Euro-Kurs gestern etwas erholen können. Er habe zuletzt um die Marke von 1,06 USD gependelt. Am Ölmarkt sei es nach dem starken Anstieg des Vortages zu leichten Gewinnmitnahmen gekommen. (11.10.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Gestützt durch die positive Entwicklung der Wall Street am Montagabend ging der DAX gestern auf Erholungskurs, so die Analysten der Nord LB.Das durch die Flucht in sichere Häfen (z.B. Staatsanleihen) sinkende Zinsniveau habe die Aktienmärkte zusätzlich gestützt. Außerdem habe es Aussagen einiger FED-Notenbanker gegeben, die Zinshoffnungen gemacht hätten. Hiervon hätten erneut die amerikanischen Aktienmärkte profitiert.Der DAX sei um +1,95%, der MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) um +2,25% und der TecDAX ( ISIN DE0007203275 WKN 720327 ) um +2,33% gestiegen.