Im Fokus dürften zum Monatsauftakt Einkaufsmanagerindices aus Europa und den USA stehen, die neuen Aufschluss geben würden über die derzeitige Verfassung der Industrie in Zeiten sehr hoher Inflation und schnell steigender Zinsen. Anleger würden in diesem Zusammenhang mehr und mehr das Risiko einer Rezession einpreisen.



Auf Unternehmensseite dürfte RWE im Anlegerfokus stehen wegen einer 6,8 Milliarden Dollar schweren Übernahme. Die Essener würden das Unternehmen Con Edison Clean Energy Businesses, ein "im US-Markt führender Betreiber und Entwickler von Solaranlagen und Speichern", kaufen. Finanziert werde der Zukauf mit einem Konstrukt, das Qatar perspektivisch zum größten Aktionär mache.



Für Kursausschläge könnten ansonsten noch Studien sorgen. So habe die Bank HSBC die Aktien des Großküchengeräte-Herstellers Rational hochgestuft und rate zum Kauf, wogegen sie die Titel der Fluggesellschaft Lufthansa abgestuft habe und nun zum Verkauf empfehle. Außerdem spreche die Baader Bank nun ein Kaufvotum für die Anteilsscheine des Großhandelskonzerns METRO aus.



(Mit Material von dpa-AFX) (03.10.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem der für gewöhnlich schlechte Börsenmonat September abgehakt ist, zeichnet sich nun im Oktober zunächst wenig Besserung ab, so Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach den Kursverlusten, die es am Freitag vor allem im späten Handel an der Wall Street gegeben habe, dürfte der Leitindex am Tag der Deutschen Einheit, an dem die heimischen Börsen trotz Feiertag normal geöffnet hätten, zunächst wohl wieder mit der 12.000-Punkte-Marke kämpfen.