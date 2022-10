Der DAX müsse nach wie vor die 13.300 Punkte überhandeln, um den übergeordneten charttechnischen Abwärtstrend nachhaltig zu verlassen. "Die Rally ähnelt stark dem der beiden Bärenmarkt-Rallys im August und Oktober", so Martin Utschneider von Donner & Reuschel. "Damit ist es nicht zu einer "Blaupause" kommt, müsste der deutsche Leitindex nun zunächst die W-Formation bei 13.193 Punkten überschreiten", so der Chartexperte weiter.



Die am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen der US-Technologie-Schwergewichte wie Alphabet oder Microsoft seien insgesamt eher durchwachsen ausgefallen. Auch heute stünden in den USA später wieder wichtige Quartalszahlen an.



Ebenfalls im Fokus: Intels Roboterauto-Tochter Mobileye habe bei ihrem Börsengang die Aktien knapp über der angepeilten Preisspanne verkaufen können. Die Aktienplatzierung sei rund 861 Millionen Dollar schwer geworden, wie aus einer Mitteilung von Intel und Mobileye hervorgehe. Heute solle der Handel an der US-Technologiebörse Nasdaq beginnen. Bei einer angepeilten Preisspanne von 18 bis 20 Dollar sei Mobileye die Papiere für 21 Dollar losgeworden. Mobileye werde damit insgesamt mit etwa 16,7 Milliarden Dollar bewertet.



In Deutschland schalte die Berichtssaison ebenfalls einen Gang höher. Allein aus dem DAX würden BASF, die Deutsche Bank, Mercedes-Benz, Symrise und PUMA Quartalszahlen vorlegen.



(26.10.2022/ac/a/m)







Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte sich zunächst über der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten behaupten, so Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Unterstützt von starken Überseebörsen werde der heimische Leitindex bei rund 13.050 Zählern getaxt. Frische Impulse würden heute vor allem von der Berichtssaison kommen. Gleich fünf DAX-Konzerne würden einen Einblick in die aktuelle Geschäftsentwicklung gewähren.Am Dienstag sei der DAX über 13.000 Punkte nahezu auf Tageshoch aus dem Handel gegangen, womit er seinen in dieser Woche bislang positiven Lauf fortgesetzt habe. Vor allem die nachlassenden Renditen am Anleihemarkt hätten sich als Kurstreiber erwiesen.