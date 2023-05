"Das Idealszenario für die Börsen ist aktuell sicherlich ein Arbeitsmarkt, der stabil ist, aber nicht boomt oder gar überhitzt", habe Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners erklärt. "Denn in diesem Szenario kann das nächste Meeting der FED nach zehn Zinserhöhungen in Serie das erste Meeting ohne Anhebung werden." Um 14:30 Uhr (MESZ) würden die Anleger mehr wissen.

Apple stehe an der Börse immer unter besonderer Beobachtung. "Läuft es bei Apple gut, läuft auch der Markt", laute die Faustformel. Der Konzern habe gestern nach US-Börsenschluss einen Gewinn und Umsatz gemeldet, der über den Erwartungen der Analysten gelegen habe. Vor allem die hohen iPhone-Verkäufe hätten positiv überrascht. Zusätzlich habe der US-Konzern eine Ausweitung seines Aktienrückkaufprogramms und die Anhebung der Dividende angekündigt.



(Mit Material von dpa-AFX)



Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple. (05.05.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) könnte seine bisherigen Wochenverluste am Freitag noch etwas reduzieren, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die vielbeachteten Daten von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) dürften für positive Impulse sorgen. Die Aktien der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) (1,85 Euro), RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) (0,90 Euro) und der Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) (11,40 Euro) würden heute ex Dividende gehandelt. Am Nachmittag rücke dann der US-Arbeitsmarktbericht als letztes Highlight nach den Leitzinsentscheidungen der FED und der EZB in den Fokus.