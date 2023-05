Nachrichten:



Die Aktien von adidas seien in der letzten Handelssitzung dieser Woche um mehr als 6% gestiegen, nachdem die Quartalsergebnisse besser als erwartet ausgefallen seien und die Prognosen für das Gesamtjahr beibehalten worden seien. Die Veröffentlichung der Ergebnisse habe vor allem eine beruhigende Wirkung auf die Anleger gehabt, die nach Anzeichen für eine Stabilisierung der Umsatzentwicklung des Unternehmens Ausschau gehalten hätten.



Zum jetzigen Zeitpunkt sei Adidas auf dem besten Weg, seine organischen Wachstumsprognosen für dieses Jahr zu erfüllen. Allerdings gebe es nach wie vor eine Reihe von Unwägbarkeiten, wie z.B. die Kontrolle der Lagerbestände und die Positionierung der Marke (die Erwähnung dieser Faktoren werde während der Telefonkonferenz zum Ergebnis genau beobachtet werden).

Darüber hinaus setze das Unternehmen erneut chinesische Influencer ein, um seine Marke in China zu bewerben. Andererseits rechne das Unternehmen für 2023 immer noch mit einem hohen operativen Verlust (700 Mio. Euro). Der Fokus des Unternehmens liege derzeit auf der Sicherung einer besseren Geschäftsgrundlage in den Jahren 2024-2025. Dazu müsse adidas aber unverkaufte Produkte im Wert von 5,7 Mrd. Euro abbauen, wovon fast 1,2 Mrd. Euro auf die Marke Yeezy entfallen würden.



JP Morgan und Deutsche Bank hätten ihre "buy"-Einschätzung für die adidas-Aktie bekräftigt; Goldman Sachs habe seine "neutral"-Einschätzung beibehalten. (05.05.2023/ac/a/m)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der letzte Handelstag dieser Woche an den europäischen Märkten bringt eine Verbesserung der Anlegerstimmung, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiere derzeit fast 0,6% höher und nähere sich der 15.950-Punkte-Marke. Die Aufmerksamkeit der Anleger in Deutschland richte sich heute in erster Linie auf die Quartalsergebnisse von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) und die makroökonomischen Daten zur Beschäftigung in den USA und Kanada.Die heute Morgen veröffentlichten Daten zu den deutschen Werksaufträgen hätten einen massiven Rückgang von 10,7% im Monatsvergleich (Erwartung: -2,1%) gezeigt. Die Einzelhandelsumsätze der Eurozone für März hätten ebenfalls negativ überrascht. Der Wert habe bei -3,8% im Jahresvergleich (Erwartung: -3,1%; Vorwert: -2,4%) gelegen.