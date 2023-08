Nachdem Siemens Energy massive Technik- und Kostenprobleme bei der spanischen Windkrafttochter Gamesa im laufenden GJ mit rund EUR 4,5 Mrd. in die roten Zahlen getrieben hätten, werde die Strategie im Wind-Geschäft auf den Prüfstand gestellt. Konzernangaben zufolge werden allein Kosten über rund EUR 1,6 Mrd. für Schäden an Rotorblättern und Lagern bei den Onshore-Plattformen 4.X und 5.X anfallen. Weitere EUR 0,6 Mrd. entstünden für aus dem Ruder gelaufende Material- und Beschaffungskosten bei Offshore-Windrädern (Siemens Gamesa sei mit Kunden Festpreisvereinbarungen eingegangen).



Trotz des gut laufenden Geschäfts mit konventioneller Energietechnik und Stromnetzen sei eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen für Siemens Energy bisher nicht absehbar. Seit dem Börsengang habe der Konzern noch kein Geschäftsjahr mit Gewinn abgeschlossen.



Der Euro habe im Tagesverlauf gegenüber dem USD nach den schwachen deutschen Industriedaten nachgegeben, habe aber fast unverändert geschlossen.



Auf der letzten Joint Ministerial Monitoring Committee-Sitzung (JMMC) habe die OPEC+-Gruppe ihre Zufriedenheit über die Einhaltung der Fördermengen durch die Mitgliedsländer festgestellt. Ein entstandenes Leck an der Druschba-Pipeline in Polen habe keinen Brent-Preisanstieg ausgelöst. Ölpreise hätten schwächer notiert. (08.08.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der DAX startete abwartend behauptet in die Woche, so die Analysten der Nord LB.BioNTech ( ISIN US09075V1026 WKN A2PSR2 ) verzeichne in Q2 einen Nettoverlust von rd. EUR 190 Mio. Der Umsatz falle auf EUR 167,7 Mio. Nach dem Ende der Covid-Pandemie sei die Nachfrage nach Corona-Impfstoff eingebrochen. Das Haltbarkeitsdatum von noch bestehenden Lagerbeständen des Impfstoffs Comirnaty sei entweder abgelaufen oder stehe kurz davor. Trotzdem würden die Mainzer weiterhin stark in Forschungs- und Entwicklungsausgaben (R&D) investieren.