Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - War da was? Vor zwei Wochen war der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) im Umfeld der Credit Suisse-Krise noch massiv auf unter 14.500 Punkte eingebrochen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Nach einer raschen Erholung und einigen volatilen Tagen, an denen sich die Anleger quasi neu hätten orientieren müssen, hätten sich nun offensichtlich die Bullen durchgesetzt. So habe der deutsche Blue-Chip-Index nicht nur ein Wochenplus von 4,5 Prozent aufs Parkett gelegt, sondern habe es in dem so schwierigen Monat März auch noch auf ein Monatsplus von 1,7 Prozent geschafft. Auf Wochenschlusskursbasis sei bereits ein 14-Monats-Hoch erreicht worden, so dass der Weg bereitet sei, um demnächst den Widerstand am bisherigen Jahreshoch bei 15.706 Punkten zu überwinden und wieder gen 16.000er-Marke und in der Folge auch zum Allzeithoch von 16.290 Punkten vorzustoßen. Die erste grundsolide Unterstützung sei schnell gefunden. Diese befinde sich zwischen knapp 15.300 und 15.425 Punkten. An letztgenannter Marke beginne ein über 80 Zähler großes Gap und innerhalb der genannten Unterstützung würden zudem die mittelfristig bedeutenden Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38 und 55 Börsentage verlaufen. Gehe es doch wieder darunter zurück, könnte erneut die 15.000er-Marke unterschritten werden. (03.04.2023/ac/a/m)