Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weicht die Unterstützung 12.604 immer mehr auf, so dass diese an Bedeutung verliert, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Kamikaze Gap-Rallies von gestern und vorgestern hätten nicht viel am Gesamtbild geändert. Es habe je wie eine Verzweiflungstat des "PPT-Germany" angemutet, bzw. sei es nur intra day-Zocker-Action und keine gesittete Investoren-Action gewesen (schnelles Hochpeitschen ab 9 Uhr sei bärisch, der Investor gehe langsamer vor, da er sich sonst die Kurse kaputtmachen würde). Da habe also keine längerfristige Absicht dahintergesteckt, sei hier oft genug die korrekte Einstufung (rein > > raus, kaufen > > verkaufen).



Der DAX strebe zu den bisherigen Jahrestiefs bei ca. 12.440/12.390. Kleinere Zwischenanstiege würden daran nichts ändern, solange sie nicht 12.782, 12.861 bzw. 13.565 überwinden würden. Es laufe auch eine "100% Wiederholungstrecke" von 13.565 zu 12.257. Dafür Zeit sei noch bis 29./30.09.22 DAX Intra day - Fr, 23.09.22: 1) Der DAX-Bereich 12.588/12.604 stelle einen neuen kleinen Widerstand dar. Darunter falle der DAX bis 12.521. 2) Unterhalb von 12.521 (bisheriges XETRA-Wochentief) würde sich der DAX Richtung 12.446/12.439 (Jahrestief 12.391) orientieren. Das 100% measuring Ziel für den laufenden Zyklus bei 12.257 sei hier nochmals wiederholt genannt. (23.09.2022/ac/a/m)

