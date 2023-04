Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX fiel gestern unter den kleinen intra day "sell trigger" 15.785 und gab dann nach bis knapp unter 15.706, konnte sich dann aber erwartungsgemäß bis 15.775, ja sogar bis 15.811 erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Denn - Zitat: "Alles unter 15.785 interpretiere ich ...als Schwäche. Dann würde der DAX zu und teilweise auch unter 15.706 fallen, was aber heute ein Doppeltopfehlsignal werden würde (siehe Erklärung im Di. - 9:30 Uhr Webinar), mit der Chance des Rücklaufs zu 15.775."DAX Basisvariante/ 60% Wahrscheinlichkeit (FAVORIT): Die DAX Vola sei gestern angesprungen (zeitweise VDAX +12%), es gebe zudem eine Eintrübung des Marktumfeldes, vor allem aus US überschwappend (Thema US Regionalbanken). Allgemein gelte: Der DAX habe die Möglichkeit, oberhalb von 15.706/15.660 weiter zuzulegen, aber nur dann. Die Tageskerzenfolge sei noch unkritisch, spreche nicht für akute große Abwärtsrisiken. Der XETRA DAX beginne heute 9 Uhr etwas schwächer (-30 Punkte). Der DAX habe einen "schwarzen Hammer" in der Höhe des Tiefs von vor vier Handelstagen vorzuweisen, was darauf hindeute, dass der DAX heute zeitweise etwas höher takten könnte als zum gestrigen Schlusskurs 15.796. (27.04.2023/ac/a/m)