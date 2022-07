Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Im gestrigen Handel eröffnete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einem Aufwärtsgap und zog zunächst an den Widerstand bei 12.650 Punkten an, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Marke habe allerdings im weiteren Verlauf noch nicht überwunden werden können. Mit einer Aufwärtsbewegung am Nachmittag hätten sich die Bullen aber in eine gute Ausgansposition gebracht.



Heute bahne sich vorbörslich ein zweites Aufwärtsgap an, das zu einem klaren Sprung über 12.650 Punkte führen dürfte. Aktuell könnte sogar ein Angriff auf die Hürde bei 12.750 Punkten erfolgen. Darüber wäre dem DAX der nächste Befreiungsschlag gelungen und eine Fortsetzung der steilen Erholung vom gestrigen Handel in Richtung 12.800 und 12.919 Punkte zu erwarten. Über der kurzfristigen Abwärtstrendlinie könnte der Index seine Erholungsbewegung bereits in Richtung 13.100 Punkte ausdehnen. Unter 12.570 Punkten wären die Chancen der Bullen vergeben und eine Korrektur bis 12.500 die Folge. (07.07.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >