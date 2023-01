Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der nette DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Aufwärtstrend von Anfang Januar ist längst beendet, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Eine neue Phase habe begonnen. Vorerst drifte der DAX orientierungslos bzw. abwartend seitwärts und warte auf die großen Ereignisse der Woche. Eine Menge Notenbanktermine stünden nämlich an, u.a. tage auch die EZB.



Der DAX dürfte nach Auswertung der Chartstruktur in den meisten Fällen noch eine 2. Abwärtsstrecke zu mindestens 14.905 und optimal zu 14.825/ca. 14.700 ausbilden. Dies gelte, solange es dem DAX nicht gelinge, über 15.270 zu steigen. Die intra day DAX-Bewegungen seien in dieser Phase eher zufällig. Sich diesbezüglich auf etwas festzulegen ergebe keinen Sinn. DAX-Hauptszenario intra day: Am besten gelinge in diesen Stunden die Einstufung als DAX-Range zwischen 15.150 und 15.025. Da zuletzt das obere Ende der DAX-Range bei 15.150 getestet worden sei, wäre nun wieder das untere Ende der Range bei 15.025 an der Reihe. (31.01.2023/ac/a/m)



