Der Dow Jones sei um +0,46%, der S&P (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) um +0,57% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um +0,75% geklettert.



Für den Ausbau seines Geschäfts mit künstlicher Intelligenz (KI) lege Hewlett Packard Enterprise (HPE) (ISIN US42824C1099 / WKN A140KD) 14 Milliarden Dollar für den Netzwerkausrüster Juniper (ISIN US48203R1041 / WKN 923889) auf den Tisch. HPE habe den Aktionären von Juniper 40 USD je Aktie geboten. Das entspreche einem Aufschlag von 32,4% auf den Schlusskurs der Aktie am Vortag, als die Nachricht von der Übernahme bekannt geworden sei.



Boeing (ISIN US0970231058 / WKN 850471) habe 2023 mehr Flugzeuge ausgeliefert als im Vorjahr. Insgesamt seien 528 Maschinen an die Kunden übergeben worden, nach 480 Flugzeugen ein Jahr zuvor. Vom Typ 787 habe Boeing 73 Flugzeuge ausgeliefert. Der US-Flugzeugbauer habe damit sein Auslieferungsziel von 70 bis 80 Dreamliner erreicht.



Die europäische Gemeinschaftswährung habe nach Aussagen von EZB-Direktoriumsmitglied Schnabel zugelegt. "Es ist noch zu früh, um über Zinssenkungen zu diskutieren", habe sie auf dem Kurznachrichtendienst X geschrieben. Man wolle zunächst weitere Daten sehen, die einen nachhaltigen Rückgang der Inflation bestätigten. Zuvor habe EZB-Vizepräsident de Guindos gesagt, dass sich der Rückgang der Inflationsrate in diesem Jahr verlangsamt fortsetzen werde. Damit seien Spekulationen auf baldige Zinssenkungen gedämpft worden.



Die Ölpreise hätten sich wenig verändert gezeigt. Neue Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer hätten den Notierungen keinen Auftrieb gegeben. (11.01.2024/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der DAX verharrte im Vorfeld der morgigen US-Inflationsdaten und dem Start der Berichtssaison in den USA am Freitag weiter in seiner Zone zwischen 16.500 und 16.750 Punkten, so die Analysten der Nord LB.Zurückhaltung sei angesagt, weil keiner wisse, zu welcher Seite der Index ausbrechen werde.Auch an der Wall Street habe die Vorsicht dominiert. Doch hätten die Indices im Gegensatz zum deutschen Markt deutlich im Plus notiert. Aktien großer Technologieunternehmen wie Alphabet (ISIN US02079K3059 / WKN A14Y6F), Microsoft (ISIN US5949181045 / WKN 870747), Amazon (ISIN US0231351067 / WKN 906866) oder Meta (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX) hätten die NASDAQ mit Anstiegen zwischen 1,0 und 3,6% gestützt. Damit würden die Anleger weiterhin auf den Megatrend der Künstlichen Intelligenz setzen. WKN 720327 ) sei um -0,50% und der MDAX (ISIN DE0008467416 / WKN 846741) um -0,29% gesunken.