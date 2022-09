Ausblick: Die gestrige Tagesumkehr und die breite Handelsspanne von 299 Punkten (Tagestief bei 13.638) würden den derzeit volatilen Verlauf verdeutlichen.



Das Long-Szenario: Um die vorherrschende Abwärtsdynamik zu stoppen, sollten sich die Kurse jetzt an der Juni-Aufwärtstrendgerade wieder nach oben abdrücken und über die 12.800er Marke klettern. Erste Signale der Entspannung kämen aber frühestens oberhalb von 13.000 Zählern in den Markt - also dann, wenn der Index über das gestrige Tageshoch bei 12.937 steige und anschließend auch die Kurslücke vom Freitag bei 12.957 vollständig schließe. Oberhalb der runden Tausenderschwelle hätte der DAX gute Chancen für einen Hochlauf an die Volumenspitze zwischen 13.200 und 13.225 Punkten, deren Bremswirkung durch die 50-Tage-Linie bei 13.216 zusätzlich verstärkt werde.



Das Short-Szenario: Sollte der DAX hingegen per Tagesschluss unter die Juni-Aufwärtstrendgerade zurückfallen und dabei gleichzeitig das aktuelle September-Tief bei 12.604 unterbieten, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 12.400 Zähler gerechnet werden. Dort könnte neben dem aktuellen Jahrestief bei 12,391 auch das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Finanzkrisentief im Jahr 2009) zwischen 12.375 und 12.350 Zählern auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter müsste anschließend ein Test der runden 12.000er Marke einkalkuliert werden. (21.09.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hat nach dem starken Wochenauftakt (+0,5%) gestern wieder in den Rückwärtsgang geschaltet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei seien die Kurse in der ersten Handelsstunde noch bis auf das Tageshoch bei 12.937 Punkten gestiegen, womit nur noch 20 Zähler für die Schließung der Abwärtslücke vom Freitag gefehlt hätten. Im weiteren Verlauf sei der Index jedoch zunehmend unter Druck gekommen und zur Schlussglocke mit 12.671 Punkten (-1%) an die Juni-Aufwärtstrendgerade zurückgefallen. Damit seien die Gewinne vom festeren Wochenauftakt bereits einen Tag später wieder komplett aus der Hand gegeben worden.