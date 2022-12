Ausblick: Mit dem erfolgreichen Re-Break an der 14.300er Barriere sei der deutsche Leitindex in die vormals kursbestimmende Schiebezone zurückgekehrt. Gleichzeitig habe die jüngste Abwärtstendenz gestoppt werden können.



Das Long-Szenario: Könne der DAX zum Wochenstart an die Impulse vom Freitag anknüpfen, sollte es zunächst (und per Tagesschluss) über die Hürden bei 14.400 und 14.500 gehen. Darüber würde dann das bisherige Dezember-Top vom Monatsanfang bei 14.585 in den Fokus rücken, das unverändert mit der oberen Begrenzung der Schiebezone und dem April-Top bei 14.603 den nächsten Bremsbereich bilde. Oberhalb dieses Niveaus wäre Platz bis ans Juni-Hoch bei 14.709, es würden das 2021er Oktober-Tief bei 14.819, die 15.000er Marke und das 2021er November-Tief bei 15.015 Punkten folgen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite habe sich die 14.300er Marke wieder bei den Unterstützungen eingereiht. Sollten die Blue Chips auf Schlusskursbasis erneut unter diese Haltelinie fallen, müsste mit dem nächsten Test der 14.200er Schwelle gerechnet werden. Unterhalb dieses Levels warte dann das Verlaufstief vom 17. November bei 14.150, bevor es bereits um die runde 14.000er Barriere gehen würde. Verliere der DAX auch diesen Halt, könnte ein Rücksetzer bis an das Vor-Corona-Top bei 13.795 nicht ausgeschlossen werden. Eine Etage tiefer dürften die 13.600er Marke und der GD200 (aktuell bei 13.541) auf den Prüfstand gestellt werden. (12.12.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte sich am Freitag mit einem Gewinn aus einer ansonsten schwachen Woche (-1,1%) verabschieden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei den Blue Chips schon mit dem Opening bei 14.326 der Sprung über 14.300 gelungen. Während die Notierungen in der Spitze bis auf das Tageshoch bei 14.386 gestiegen seien, sei es im Tief - nach Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise sei der DAX binnen weniger Minuten mehr als 100 Punkte nach unten gerauscht - zum ersten und einzigen Mal an diesem Handelstag unter den Vortagsschluss bei 14.265 auf 14.218 zurückgegangen. Zur Schlussglocke habe das Aktienbarometer indes wieder bei 14.371 (+0,7%) notiert.