Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen sei zuletzt um 0,7 Prozent gestiegen. In der Sonderverwaltungszone Hongkong habe der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) im späten Handel rund 1,9 Prozent gewonnen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe indes 1,1 Prozent schwächer geschlossen.



Auf der Terminseite stünden erneut einige Zahlen. Die Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF), Hypoport (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) und Saudi Aramco würden berichten. Im DAX stünden außerdem die Aktien von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP) und der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) im Fokus. SAP verkaufe seine Anteile an der US-Marktforschungstochter Qualtrics (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) an den US-Finanzinvestor Silver Lake und den kanadischen Pensionsfonds CPP Investments für rund 7,7 Milliarden Dollar. Die Deutsche Post und die Gewerkschaft Verdi hätten sich nach einer harten Auseinandersetzung auf einen neuen Tarifvertrag verständigt. Ein drohender längerer Streik dürfte damit abgewendet sein.



Zudem stehe thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) im Blickfeld. Während des Besuchs von Wirtschaftsminister Robert Habeck in Brasilien hätten thyssenkrupp nucera und das brasilianische Chemie-Unternehmen Unigel eine Absichtserklärung unterzeichnet, die Produktion von grünem Wasserstoff zu vervierfachen. Im MDAX falle der Blick zudem auf K+S. Das Analysehaus Jefferies habe die Bewertung der Papiere von K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) beim Kursziel von 29 Euro mit "buy" aufgenommen.



Im Fokus stünden zudem die Banken. Nach der Schieflage des US-Start-Up-Finanzierers Silicon Valley Bank (SVB) und einer weiteren Bank aus New York sei die US-Regierung eingeschritten und habe eine Absicherung aller Einlagen bei den Geldhäusern angekündigt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem schwachen Ausklang der vergangenen Woche werden am Montag am deutschen Aktienmarkt zunächst einmal stabile Kurse erwartet, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart moderat im Plus mit 15.450 Zählern. Seit Anfang Februar pendle der deutsche Leitindex schon um die Marke von 15.400 Punkten.Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel spreche von "Ping Pong" des DAX und einem "Seitwärtsmodus auf hohem Niveau". Bremsend hätten zuletzt vor allem die gestiegenen Zinsen an den Kapitalmärkten gewirkt. Zum Wochenauftakt seien die Vorgaben von den globalen Börsen gemischt: In den USA sei der Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag auf den niedrigsten Stand seit Anfang November gefallen. In der Region Asien-Pazifik würden die Kurse in Japan nachgeben, während sie in China und Südkorea zulegen würden.