Im Fokus dürfte zudem Airbus (ISIN NL0000235190 / WKN 938914) stehen. Turkish Airlines werde für ihren geplanten Kapazitätsausbau laut Insidern wohl hunderte Flugzeuge bei Airbus ordern. Die Bestellung über rund 350 Maschinen verschiedenen Typs könnte bereits am heutigen Montag auf der Dubai Air Show bekannt gegeben werden, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet habe.



Im Blick dürfte weiterhin auch Novo Nordisk (ISIN DK0062498333 / WKN A3EU6F) stehen. Hier habe es zuletzt weitere positive Studiendetails zu Wegovy bei Herzkreislauf-Erkrankungen gegeben.



Die US-Aktienmärkte hätten am Freitag im späteren Handel noch deutlich zulegen können. Angeführt worden seien die Kursgewinner von Technologiewerten. Der Dow Jones Industrial habe mit einem Gewinn von 1,15 Prozent bei 34.283,10 Punkten und damit auf einem Sieben-Wochen-Hoch geschlossen. Auch die Wochenbilanz sei mit einem Plus von rund 0,7 Prozent positiv gewesen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei am Freitag um 1,56 Prozent auf 4.415,24 Zähler gestiegen. Der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe 2,25 Prozent auf 15.529,12 Punkte gewonnen und den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten erreicht.



Die Anleger an den Aktienmärkten in Asien hätten sich zum Wochenstart zurückgehalten. In Tokio habe der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) 0,1 Prozent höher geschlossen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) sei im späten Handel um 0,1 Prozent gestiegen, während der chinesische CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, 0,4 Prozent verloren habe.



Rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxiere der Broker IG den deutschen Leitindex mit 0,06 Prozent knapp im Plus auf 15.245 Punkte.Anleger am deutschen Aktienmarkt würden zum Start in eine mit Konjunkturdaten gefüllte Woche erst einmal abwarten. Im Fokus stünden Inflationsdaten aus den USA, die am Dienstag veröffentlicht würden. Außerdem bleibe die Quartalsberichtssaison zentrales Thema.