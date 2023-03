Uneinheitlich würden sich am Morgen auch die asiatischen Börsen präsentieren. Während der japanische Leitzindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) zuletzt mit 0,1 Prozent leicht im Minus gelegen und auch der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen leicht nachgegeben habe, habe der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,7 Prozent hinzugewinnen können.



Auf der Terminseite stünden am heutigen Dienstag erneut einige Jahreszahlen auf dem Programm. Es würden unter anderem Wacker Neuson (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF), Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF), Encavis (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV), RATIONAL (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF), Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) und Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) berichten.



Im Fokus stehe außerdem weiter die Aktie von BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX). Das Mainzer Biotech-Unternehmen habe am Montag seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr sowie einen Ausblick auf das laufende Jahr veröffentlicht. Das Analysehaus Jefferies habe nun sein Kursziel deutlich von 230 auf 145 Dollar gesenkt. Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) könnte zudem von einer bestätigten Kaufempfehlung durch J.P. Morgan unterstützt werden.



Auf der Konjunkturseite stehe am Nachmittag in den USA das Verbrauchervertrauen des Conference Boards für März im Blickfeld. (28.03.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einem freundlichen Wochenauftakt - der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte am Montag 1,14 Prozent zulegen auf 15.127,68 Punkte - wird der deutsche Leitindex auch am heutigen Dienstag mit Zugewinnen erwartet, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den DAX knapp zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 15.186 Zähler.