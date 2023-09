Auf Unternehmensterminseite sei es weiterhin recht ruhig. Am Abend nach US-Börsenschluss veröffentliche der DHL-Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF)-Konkurrent FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) seine Q1-Zahlen. Zudem stünden die Autobauer um Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF), Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) und BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) im Fokus.



Der europäische Herstellerverband ACEA veröffentliche am Morgen die Zahl der Neuzulassungen für August. Encavis (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) gebe den Erwerb eines Windparks in Schleswig-Holstein von BayWa (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF) bekannt. Im Fokus stünden zudem erneut einige Analysteneinschätzungen. Jefferies habe HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. JPMorgan setze Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) auf die "positiv catalyst watch"-Liste. Die französische Großbank Societe Generale habe das Kursziel für Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) von 152 auf 153 Euro angehoben.



Am Tag vor dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank FED hätten die Anleger in New York einmal mehr das Risiko gescheut. Der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe am Dienstag 0,31 Prozent tiefer mit 34.517,73 Punkten geschlossen, habe sich damit aber klar erholt von seinem Tagestief gezeigt. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei am Ende um 0,22 Prozent auf 4.443,95 Punkte gesunken, und für den technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei es um 0,22 Prozent auf 15.191,23 Zähler bergab gegangen.



Vor der US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend mitteleuropäischer Zeit seien die Anleger an den Börsen Asiens vorsichtig geblieben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) sei im späten Handel um mehr als ein halbes Prozent gefallen. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, habe 0,2 Prozent und der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong dank um 0,7 Prozent verloren.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vor der US-Leitzinsentscheidung am Abend gehen die Anleger im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wohl weiter keine größeren Wetten ein, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Mittwoch zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start prozentual fast unverändert auf 15.662 Punkte. Der DAX bleibe damit zunächst im Handelskorridor der vergangenen Wochen.Die US-Notenbank dürfte ihre Geldpolitik wohl nicht noch weiter straffen. Sowohl unter Bankvolkswirten als auch an den Finanzmärkten werde überwiegend mit stabilen Leitzinsen gerechnet. Spannung herrsche allerdings beim geldpolitischen Ausblick. Denn es sei ungewiss, ob die FED zukünftig ihre Zinsen weiter anheben werde - oder am Ende ihres Straffungszyklus angelangt sei. Derweil halte der Aufwärtstrend bei den Ölpreisen an. Die Rohölpreise würden weiter an und nähern sich der Marke von 100 US-Dollar ziehen.