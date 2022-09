Ausblick: Die Kursspanne, in der das Aktienbarometer gestern gehandelt worden sei, habe 320 Punkte betragen - und doch habe letztlich nur ein minimales Minus von 0,1% zu Buche gestanden. Der lange untere Schatten im Tageskerzen-Chart könne jedoch positiv gewertet werden.



Das Long-Szenario: Um sich nach oben durchsetzen zu können, müsste der Index über 13.000 steigen und den Re-Break (der idealerweise auf Schlusskursbasis erfolgen sollte) anschließend mit weiteren Kursgewinnen bis 13.050 bzw. 13.085 untermauern. Darüber würde dann die Volumenspitze bei 13.200/13.225 Punkten warten, bevor mit dem Mai-Tief bei 13.381 und dem Doppelwiderstand aus 100-Tage-Linie (13.498) und Juli-Hoch bei 13.515 zwei markante Hürden den Weg an die 13.600er Schwelle verstellen würden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte dagegen weiterhin auf die Auffangzone rund um 12.818/12.800 geachtet werden. Ein Schlusskurs unterhalb dieses Niveaus dürfte einen Rücksetzer bis zum aktuellen September-Tief bei 12.604 Punkten bzw. bis an die 12.600er Marke begünstigen. Verliere der DAX auch diesen Halt, könnte es zu einem Test der Haltezone rund um 12.400 kommen. Hier würden das bisherige Jahrestief bei 12.391 Punkten, das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Volumen seit 2009) und die obere Begrenzung des März-Abwärtstrendkanals wie schon in den vergangenen Tagen eine massive Unterstützung bilden. (09.09.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hat am gestrigen Donnerstag einen volatilen Kursverlauf erlebt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem die Notierungen zunächst bei 12.986 Punkten in den Handel gestartet seien, habe sich der DAX direkt nach dem Opening über die vielbeachtete 13.000er Barriere (Tageshoch: 13.009) geschoben. Im Anschluss seien die Notierungen jedoch wieder unter die runde Tausendermarke und gegen Mittag in die Verlustzone zurückgefallen. Mit Bekanntgabe des EZB-Zinsschritts - der Leitzins sei zum ersten Mal in der Geschichte des Euro-Bargelds um 75 Basispunkte angehoben worden - sei der Index auf das Tagestief bei 12.689 Zählern gerutscht, habe sich aber bis zum Schlusskurs auf 12.904 Punkte erholen können.