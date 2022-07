Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fehlt das Folgehoch bei 13.400 welches sich nach der beschriebenen bullischen Flagge zeigen sollte, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Freitag seien es nur 13.367 geworden, von 13.098 kommend.



Die Auflösung des Missstandes gelinge am besten mit der These, dass sich der DAX heute nach schwachem Wochenstart bei ca.13.100/13.062 neu aufbaue und dann einen weiteren Versuch unternehme, bis 13.400 bzw. maximal bis 13.539/13.553/13.600 vorzustoßen. In einigen Fällen würden DAX-Anstiege bereits bei 13.250 scheitern. Neue kleine DAX-Verkaufssignale würden nur unter 12.828 auftreten, was aber heute wegen des Pivot S3 des Tages bei 12.965 unwahrscheinlich sei. Auch der Tageskerzenchart-Kijun bei 12.917 wirke stützend, ebenso wie der große alte rote Trend vom Jahreshoch (12.930). Über 13.600 steige der DAX kaum und wenn, dann nur mit einem temporären Fehlausbruch bis zum Gap 13.750. (25.07.2022/ac/a/m)



