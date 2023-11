Paris (www.aktiencheck.de) - Die saisonal schwächere DAX Phase ist seit 01.11. überwunden, zumindest aus statistischer Sicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der DAX sei in dieser Phase im Jahr 2023 unterdurchschnittliche -11,5% gefallen. Viel wichtiger sei: Das von der BNP Paribas tagelang wiederholte DAX Ziel 14.935 sei gestern erreicht worden, der DAX habe ziemlich exakt bei 14.935 geschlossen.Und heute gebe es sogleich DAX Bonusziele. Frühes DAX Vormittagsziel sei heute nämlich 15.025/15.035 (nachts schon erreicht). Ab 15.025/15.035 gehe es dann oftmals zumindest zeitweise abwärts. Unterstützend würden dabei 14.935 und 14.816 wirken. Neue Anstiegschancen interpretiere die BNP Paribas in einer 2. Welle heute vor allem ab 14.935, seltener ab 14.816. In der erweiterten Sicht wären heute sogar 15.100 und 15.150 sowie nachbörslich auch 15268 erreichbar. Bärisch: Trendwechsel nach unten wäre unter 14.785. Dann fiele der DAX zu 14.630. Der VDAX baue ab, ziehe heute zu 17,0 und entlaste den DAX zusätzlich. (02.11.2023/ac/a/m)