Die Daten hätten auch Auswirkungen auf die Zinsprognosen des Marktes. Laut CME FedWatch Tool liege die Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung um 100 Basispunkte bei der nächsten Zinsentscheidung am 27. Juli bei 88%. Am Morgen seien es noch 75% gewesen, vor einer Woche 0%.



Der US-Arbeitsmarkt habe sich in der vergangenen Woche etwas ungünstiger entwickelt. Die Lage bleibe jedoch grundsätzlich gut. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sei um 9.000 auf 244.000 gestiegen, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitgeteilt habe. Analysten hätten im Schnitt mit einem unveränderten Wert von 235.000 Anträgen gerechnet.



Die Erstanträge seien ein kurzfristiger Indikator für die Entwicklung des Jobmarkts. Das Niveau der Hilfsanträge sei seit längerer Zeit niedrig, was auf einen robusten Stellenmarkt hindeute.



Die FED berücksichtige auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt bei ihrer Geldpolitik. Ein robuster Arbeitsmarkt könne ein zusätzliches Inflationsrisiko darstellen, falls die Arbeitnehmer einen Lohnausgleich für die hohe Teuerung verlangen würden.

Der DAX reagiere mit weiteren Abschlägen auf die Daten und notiere mittlerweile unterhalb des Vortagestiefs. Damit steige die Wahrscheinlichkeit, dass er in den nächsten Tagen erneut die bisherigen Jahrestiefstkurse testen werde. Das März-Tief liege bei 12.439 Punkten, das jüngste Low bei 12.390 Punkten.



Das aktuelle Marktumfeld erfordere viel Durchhaltevermögen bei den Börsianern. Der Abwärtstrend könnte sich noch eine Weile fortsetzen, solange keine Trendwende bei den Inflationsdaten zu erkennen sei. Eine Gegenbewegung könnte auch durch eine gute Berichtssaison ausgelöst werden, aber JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) und Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) hätten schon einmal falsche Signale geschickt. (14.07.2022/ac/a/m)







