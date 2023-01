Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat seine steile Rally gestern fortgesetzt und das große Ziel an den alten Tiefs aus dem Mai und Oktober 2021 (rund 14.816) erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Nachbörslich sei es dann mit den schwächelnden US-Indices zu stärkeren Gewinnmitnahmen gekommen, der Index sei weit zurückgekippt. Heute deute sich eine schwächere Handelseröffnung an.



Nachdem alle Ziele auf der Oberseite abgearbeitet worden seien, stünden die Zeichen kurzfristig auf Korrektur. Auffangzonen für Pullbacks würden am Dezemberhoch bei 14.676 oder bei 14.570 liegen. Darunter würden 14.500 oder 14.360 - 14.400 stützen. Ein direkter Ausbruch über das gestrige Hoch bei 14.833 wäre nicht das Wunschszenario, jedoch auf Grund der Aufwärtsdynamik nicht ausgeschlossen. Dann würden bei 14.925 sowie 15.015 weitere potenzielle Hürden liegen. (10.01.2023/ac/a/m)



