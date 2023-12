Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit Ende Oktober konnte der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) mittlerweile um mehr als 2.000 Punkte zulegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im Wochenchart schlage sich diese Bilderbuchperformance in vier weißen Wochenkerzen in Folge bzw. sogar sechs Wochen mit steigenden Notierungen nieder. Per Saldo speise sich die bisherige Jahresperformance damit vor allem aus dem starken Jahresauftakt und der phänomenalen Herbstrally.Charttechnisch habe die abgelaufene Woche ebenfalls ein echtes Ausrufezeichen gebracht! Gemeint sei der Spurt über die horizontalen Barrieren bei 16.300/16.500 Punkten. In den letzten Jahren hätten diese Hürden immer wieder eine Rolle gespielt. Entsprechend sorge der Sprung über das bisherige Jahreshoch bei 16.529 Punkten für ein prozyklisches Investmentkaufsignal. Der beschriebene Ausbruch werde durch einige vielversprechende Indikatorsignale bestätigt. Hervorheben möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt das jüngste MACD-Kaufsignal sowie den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke. Letztere liege sogar wieder komfortabel über dem Schwellenwert von 1 und signalisiert somit einen idealtypischen Haussetrend. Wenngleich die deutschen Standardwerte kurzfristig heißgelaufen seien, handle es sich langfristig um starke Weichenstellungen. Im "uncharted territory" markiere die runde 17.000er Marke das nächste Etappenziel. (11.12.2023/ac/a/m)