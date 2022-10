Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Drei Tage lang hat die 50-Tage-Linie (akt. bei 12.793 Punkten) die jüngste Erholung der deutschen Standardwerte (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ausgebremst, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zum Wochenschluss am vergangenen Freitag sei es sogar zu einer Belastungsprobe der Marke von 12.600 Punkten gekommen. Damit habe die zuletzt diskutierte Bodenbildung gewackelt - die untere Umkehr sei aber nicht gefallen. Im längerfristigen Wochenchart stehe aufgrund dieser Entwicklung zwar eine Wochenkerze mit nennenswertem Docht zu Buche. Doch auf der Habenseite könntenv Anleger die Rückeroberung der alten Jahrestiefs vom Juli und März bei 12.391/12.439 Punkten verbuchen, zumal dieses Schlüssellevel im Tagesbereich mit einem Aufwärtsgap (12.379/12.396 Punkte) übersprungen worden sei. In der Konsequenz diene die beschriebene Bastion in Zukunft als strategische Absicherung. Auf der Oberseite müssten wir dagegen das Widerstandsbündel bei rund 13.500 Punkten hervorheben. In diesem Bereich würden die Durchschnitte der letzten 200 bzw. 38 Wochen (akt. bei 13.331/13.615 Punkten) mit verschiedenen alten Hoch- und Tiefpunkten sowie dem seit Jahresbeginn bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 13.409 Punkten) zusammenfallen. Für einen echten "game changer" müsste das Aktienbarometer diese Hürden überspringen. (24.10.2022/ac/a/m)

