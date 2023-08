Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die abgelaufene Woche zeigte beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zwar nicht die gleiche Schwankungsintensität wie die erste Augustwoche, doch die saisonal holprige Phase hält weiterhin an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs hätten gerade einmal 45 Punkte gelegen, sodass unter dem Strich ein kleiner Kerzenkörper zu Buche stehe. Dennoch falle die jüngste Wochenkerze letztlich "rot" aus. Kurzfristig würden Anleger kaum Gefahr laufen, dass ihnen "der Markt weglaufe". Deshalb würden die Analysten das Wochenende für eine größere Bestandsaufnahme nutzen. Man fange im Sinne eines vorsichtigen Kaufmanns mit der Unterseite an. Eine erste Unterstützung markiere eine alte, aus dem Jahr 2015 stammende, Trendlinie (akt. bei 15.737 Punkten). Wesentlich wichtiger sei aber die Kombination aus dem Julitief (15.456 Punkte) und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 15.440 Punkte). Würden die deutschen Standardwerte unter diese Bastion fallen, müsste die Kursentwicklung der letzten Monate als Topformation interpretiert werden. Auf der Oberseite habe man indes bei 16.300/16.400 Punkten mittlerweile eine hartnäckige Widerstandszone etabliert. Für wirkliche Aufwärtsdynamik sei deshalb ein Sprung über diese Hürden notwendig. Doch bereits eine Rückeroberung des Hochs vom August 2021 bei 16.030 Punkten würde den DAX kurzfristig stabilisieren. (14.08.2023/ac/a/m)

