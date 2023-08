Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Letzte Woche Montag thematisierten wir an dieser Stelle das Phänomen "dreier negativer Wochenkerzen" in Folge beim DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Eine solche Verlustserie sei eher selten, komme nur in weniger als 10% aller Fälle vor, und begünstige in der Folgewoche letztlich eine Gegenbewegung. Obwohl Anlegerinnen und Anleger zwischenzeitlich noch einmal hätten zittern müssen, letztlich sei nach drei Mal "rot" tatsächlich "weiß" gekommen. Dabei sei die jüngste Wochenkerze innerhalb des Pendants der Vorwoche verblieben. Der dadurch entstehende Innenstab sorge für ein erstes Stabilisierungsindiz, doch so wirklich gewonnen sei noch nichts. Diverse Indikatoren (z.B. MACD, RSL) würden weiter zur Vorsicht mahnen. Anhand des DAX®-Wochencharts könne man derzeit vor allem eine technisch sinnvolle Risikoabgrenzung vornehmen. Schließlich gelte es, ein Abgleiten unter die 38-Wochen-Linie (akt. bei 15.497 Punkten) sowie unter die jüngsten Tiefs vom August und Juli bei 15.469/15.456 Punkte unbedingt zu verhindern. Letztlich markiere diese Zone die Schwelle zwischen der aktuellen Seitwärtsbewegung und einer Topbildung. Eine Auflösung der o.g. "inside week" - Realität bei einem Spurt über die Marke von 15.900 Punkten - würde dagegen die größten DAX®-Rückschlaggefahren bannen. (28.08.2023/ac/a/m)