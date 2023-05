Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenende kehrte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in die Erfolgsspur zurück, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach dem x-ten erfolgreichen Test der Schlüsselunterstützung aus den ehemaligen Hochs bei 15.706/15.659/15.634 Punkten und dem "Ostergap" (15.626 zu 15.601 Punkte) habe das Aktienbarometer wieder deutlich zulegen und die verkürzte Handelswoche auf Verlaufshoch deutlich oberhalb der Marke von 15.900 Punkten beenden können. Damit würden die deutschen "blue chips" weiter in unmittelbarer Schlagdistanz zu ihrem bisherigen Allzeithoch bei 16.290 Punkten notieren, zumal das zuletzt diskutierte typische DAX-Verlaufsmuster in guten Aktienjahren noch "grünes Licht" und der mit 44% bereits wieder hohe Bärenanteil unter den US-Privatanlegern (AAII-Sentimenterhebung) eine gewisse Unterstützung signalisiere. Was sei sonst noch wichtig? Auf Wochenbasis steche der zweite Außenstab in Folge ins Auge. D. h. es sei erneut zu einem tieferen Tief und gleichzeitig einem höheren Hoch gekommen. Die Begrenzungen der jüngsten "outside week" (15.662 bzw. 16.012 Punkte) würden vor diesem Hintergrund wichtige Signalgeber abstecken. Aber vor allem die markanten Lunten der letzten drei Wochenkerzen würden auf der Unterseite nochmals die Relevanz der o. g. Bastion dokumentieren. (08.05.2023/ac/a/m)

