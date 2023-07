Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Offenbar mit gutem Rückenwind kann der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) in die - im langfristigen Durchschnitt gesehen - schwächste Phase eine Börsenjahres starten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Bezogen auf die Zeit seit 1959 und unter Berücksichtigung von Vorgängerindices gebe es im August die zweitschlechteste und im September die mit Abstand schlechteste Monatsperformance. Der Juli sorge dagegen für viel Freude unter den Bullen. So sei das aktuelle Plus mit 2,0 Prozent letztlich zwar durchaus überschaubar, liege damit aber immerhin etwa um das Doppelte über dem langfristigen Juli-Durchschnitt. Zudem sei es ja zu einem neuen Allzeithoch gekommen. Wie weit das Aufwärtspotenzial nun reichen könnte, darüber gebe eine obere Trendlinie Auskunft, die sich durch lokale Hochs vom Februar und Mai ergebe und die aktuell um 16.850 Punkte verlaufe. Schlage dagegen doch die Saisonalität ins Kontor und auch die Unterstützung im 16.000er Bereich halte nicht Stand, dann könnte die sehr gute Unterstützung um 15.450/15.500 Punkte gefragt sein. Auf dem Niveau befänden sich das Dreimonatstief und ein gut siebenmonatiger Aufwärtstrend. Die 200-Tage-Linie sichere inzwischen um 15.170 Zähler ab. (31.07.2023/ac/a/m)