Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alte Trendlinien spielen oft später nochmals eine entscheidende Rolle, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ein Lehrbuchbeispiel für diese These stelle derzeit der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Wochenchart dar - und zwar in beiden Richtungen. Auf der Oberseite bremse das Aktienbarometer aktuell eine aus dem Jahr 2015 stammende Trendlinie (akt. bei 15.531 Punkten). Die letzten vier Wochenkerzen hätten die deutschen Standardwerte exakt in diesem Dunstkreis ausgeprägt. Die jüngste Wochenkerze bilde sogar ein sog. "bearish engulfing". Dieses negative Kerzenmuster bringe uns unmittelbar zu einer weiteren, ehemaligen Trendlinie (akt. bei 15.242 Punkten). Ein nachhaltiger Bruch dieser Bastion würde das Chartbild eintrüben, zumal dann auf Tagesbasis die Kursentwicklung seit Anfang Februar als eine kurzfristige Topbildung interpretiert werden müsste. Apropos obere Umkehr im Tageschart die Kursverluste vom vergangenen Freitag seien vom höchsten Handelsvolumen des Jahres begleitet worden. "Volume goes with the trend" - diese alte Trading-Weisheit liefere ein weiteres Argument, die o. g. Trendlinie nicht nachhaltig zu unterschreiten. (27.02.2023/ac/a/m)

