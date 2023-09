Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit 15.195 Punkten musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern erneut ein neues Bewegungstief hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit würden die deutschen Standardwerte dem Bruch der Schlüsselunterstützungen aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.564 Punkten) und den Lows vom Juli und August bei 15.469/15.456 Punkten weiterhin Tribut zollen. Aufgrund dieser negativen Weichenstellung müssten Anleger von einer oberen Umkehr ausgehen. Zuletzt hätten die Analysten bei der Tragweite dieses Signals auch auf andere Chartdarstellungsformen verwiesen. So stehe auch im Point & Figure-Chart ein Ausstiegssignal zu Buche, während es im doppelt trendfolgenden Heikin Ashi-Chart im Monatsbereich erstmals seit Herbst vergangenen Jahres zu einer roten Kerze komme. Gerade der Farbwechsel diene hier oftmals als bemerkenswertes Signal. Das Kursziel aus der beschriebenen Topformation lasse sich auf rund 14.500 Punkte taxieren, was wiederum sehr gut mit dem März-Tief bei 14.458 Punkten harmoniere. Für ein Entspannungssignal müsste der DAX dagegen zumindest über das untere Bollinger Band (akt. bei 15.302 Punkten) zurückkehren bzw. besser noch die o. g. alten Tiefpunkte bei 15.469/15.456 Punkten zurückerobern.



Mit Hilfe der Technischen Analyse könnten Anleger schnell viele Aktien untersuchen. Dadurch würden Investoren einen Einblick in die grundsätzliche Marktverfassung erhalten. Vor dem Hintergrund dieses Mehrwertes kommet der regelmäßig durchgeführten objektiven Auswertung anhand des Momentums, der 200-Tage-Linie und der Relativen Stärke nach Levy eine besondere Bedeutung zu. Dabei würden die Analysten überprüfen, wie viele Einzelwerte aus den drei wichtigsten Anlageregionen Deutschland, Europa und USA sich - gemessen an den drei o. g. Kriterien - in einem Haussetrend befinden würden. Ein positives Momentum, ein Kurs oberhalb der meistbeachteten Glättungslinie sowie ein RSL-Wert von größer als 1 dienen uns als Maßstäbe. Die nebenstehende Tabelle zeige ein verhaltenes Bild. In den letzten Wochen sei es über alle Anlageregionen hinweg zu einer deutlichen Verschlechterung der Marktbreite gekommen. Für Deutschland würden sich die Prozentsätze bereits sehr niedrigen Niveaus nähern, welche antizyklische Reaktionen begünstigen würden. Gleiches gelte, für die USA, wenn man isoliert die Relative Stärke nach Levy betrachte. Gemessen an diesem Kriterium würden sich nur noch 12% aller US-Standardwerte in einem Aufwärtstrend befinden. (28.09.2023/ac/a/m)



