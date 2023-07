Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei 15.700/15.600 Punkten hatten wir zuletzt immer wieder als Schlüsselhaltezone beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) angeführt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aus Sicht des Tagescharts markiere diese Zone die Schwelle zwischen einer seitlichen Schiebezone und dem Umschlagen in eine Topformation. Die höhere Zeitebene - sprich der Wochenchart - unterstreiche die Bedeutung des diskutierten Signalgebers zusätzlich. Zunächst hätten die deutschen Standardwerte in dieser Frist ein "berish engulfing" ausgeprägt. Gleichzeitig würden die jüngsten Kursverluste eine alte, aus dem Jahr 2015 stammende Trendlinie (akt. bei 15.694 Punkten) zur Disposition stellen. Da auch der trendfolgende MACD nach unten gedreht habe und im Verlauf der relativen Stärke (Levy) eine Topbildung vorliege, stehe für das Aktienbarometer derzeit viel auf dem Spiel. Sollte sich der Rutsch unter die eingangs angeführte Schlüsselzone als nachhaltig erweisen, müssten Anleger einen weiteren Rücklauf bis zum Rückzugsbereich bei 15.000/14.800 Punkten einkalkulieren. Hier verlaufe derzeit auch die Glättung der letzten 200 Tage (akt. bei 14.874 Punkten). Um das aktuelle Sommerkorrekturrisiko einzudämmen, se indes eine schnelle Rückeroberung der bekannten Schlüsselzone vonnöten. (10.07.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >