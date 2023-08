Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welchen Unterschied doch manchmal wenige Handelstage machen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Noch am vergangenen Montag habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit 16.529 Punkten ein neues Rekordlevel erreicht. Davon könne mittlerweile keine Rede mehr sein, denn im weiteren Wochenverlauf habe das Aktienbarometer eine scharfe 180-Grad-Wende vollzogen. Per Saldo ergebe sich eine Hoch-Tief-Spanne von fast 750 Punkten. Eine höhere wöchentliche Schwankungsbreite hätten wir in diesem Jahr nur drei Mal gehabt - Anfang Juli und zwei Wochen in Folge im Rahmen der März-Korrektur. Auf Wochenbasis gestalte sich auch die Indikatorenlage heikel. So würden RSL und MACD negative Divergenzen ausweisen. Letzterer sei aktuell sogar "short" positioniert. In dieser Gemengelage bestünden wichtige Unterstützungen in Form der verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 15.600 Punkten bzw. des Juli-Tiefs bei 15.456 Punkten. Was kurzfristig etwas Hoffnung mache, sei die Tatsache, dass der DAX an den letzten beiden Handelstagen jeweils bei rund 15.800 Punkten seine Tagestiefs ausgeprägt habe. Am vergangenen Freitag ergebe sich auf Tagesbasis sogar ein "Hammer"-Umkehrmuster. Entsprechend könnte die neue Woche etwas weniger herausfordernd starten als der August-Auftakt. (07.08.2023/ac/a/n)

Finanztrends Video zu DAX



