Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die jüngste DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Kursschwäche setzte sich auch vor dem Wochenende am vergangenen Freitag nahtlos fort, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei habe das Aktienbarometer ein neues Verlaufstief (14.798 Punkte) hinnehmen ,müssen - und zwar per Abwärtsgap (14.985 zu 14.936 Punkte). Unter dem Strich stehe also die nächste Schlüsselunterstützung im Feuer. Zur Erinnerung: Die Tiefpunkte vom Mai und Oktober 2021 bei gut 14.800 Punkten würden im Zusammenspiel mit dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit Herbst vergangenen Jahres (14.747 Punkte) den nächsten Rückzugsbereich bilden. Der Blick auf dem Wochenchart führe keineswegs zu einer konstruktiveren Einschätzung der deutschen "blue chips". Schließlich stehe hier eine dynamische rote Wochenkerze zu Buche, welche noch dazu ein "bearish engulfing" darstelle. Unterhalb der beschriebenen Bastion stecke die Marke von 14.500 Punkten die nächste Rückzugslinie ab. Auf diesem Level wäre das rechnerische Abschlagspotenzial von 1.000 Punkten aus der vorangegangenen Topbildung ausgeschöpft. Mit dem Tief vom März bei 14.458 Punkten bestehe in diesem Dunstkreis zudem eine zusätzliche horizontale Unterstützung. (23.10.2023/ac/a/m)

