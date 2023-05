Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Erst passiert ganz lange nichts und dann alles auf einmal!" - dieses Börsen-Bonmot trifft den Nagel auf den Kopf, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Seit Wochen habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) Anleger mit kleinen Tageskerzen, kaum Schwankungen und engen Handelsspannen auf die Folter gespannt. Es gehöre zu den absoluten Basisannahmen der Technischen Analyse, dass sich Konsolidierungs- und Trendphasen abwechseln würden. Entsprechend dürfte nun der Startschuss für den nächsten Trendimpuls gefallen sein. Schließlich hätten die deutschen Standardwerte die vorangegangene Bewegungsarmut mit einem Aufwärtsgap (15.993 zu 16.069 Punkte) sowie einem neuen Allzeithoch (16.332 Punkte) überwunden. Das seien zwei absolute Ausrufezeichen! Und es gebe noch weitere konstruktive Argumente. So sei auf die letzten vier Wochenkerzen mit markanten Lunten jetzt eine dynamische weiße Kerze gefolgt. Gleichzeitig sorge das typische Verlaufsmuster von starken Aktienjahren noch bis Mitte Juli für Rückenwind. Last but not least, zeige der Heikin Ashi-Chart auf Monatsbasis - eine doppelt trendfolgende Methode - mit seinen weißen Monatskerzen noch keinerlei Ermüdungserscheinungen. In der Summe könnte die Devise deshalb "hinter dem Allzeithoch geht es weiter" lauten. (22.05.2023/ac/a/m)

