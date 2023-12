Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im November legten die deutschen Standardwerte eine absolute Bilderbuchperformance auf das Börsenparkett, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum DAX Binnen fünf Wochen habe das Aktienbarometer um mehr als 10% zulegen können. In der DAX®-Historie seit 1988 habe es einen solchen (Börsen-)Lauf insgesamt 105 Mal gegeben. Auf Sicht der nächsten zwölf Monate hätten die deutschen "blue chips" dabei in 69% aller Fälle weitere Kursgewinne verbuchen - und zwar in einer Größenordnung von im Durchschnitt gut 10%. Aber nicht nur auf der Oberseite liefere der Monatschart eine wichtige Orientierungshilfe, sondern auch unter Risikogesichtspunkten. Schließlich würden die Tiefs vom Oktober und März bei 14.630/14.458 Punkten, die gleichzeitig als untere Begrenzung der angeführten Tradingrange fungieren würden, eine markante Haltezone markieren. Darunter seien vor allem die Ausbruchsmarken bei 13.800/13.500 Punkten zu nennen. Den absoluten "worst case"-Auffangbereich definiere aber die Kombination aus der 200-Monats-Linie (akt. bei 10.149 Punkten) und dem Basisaufwärtstrend seit 2009 (akt. bei 9.924 Punkten). (08.12.2023/ac/a/m)