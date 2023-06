Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die letzten fünf Handelstage pendelte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) jeweils um die Marke von 16.000 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch nicht nur diese runde Kursmarke scheine das Aktienbarometer derzeit zu limitieren, auch zwei Kurslücken würden kurzfristig zwei wichtige Leitplanken vorlegen. So sei auf der Oberseite weiterhin das Abwärtsgap vom 24. Mai bei 16.144/16.115 Punkten offen, während gen Süden die jüngste Aufwärtskurslücke (15.863/15.910 Punkte) als wichtiger Halt fungiere. Kurzfristig würden also zwei Kurslücken als Taktgeber dienen. Von strategischer Bedeutung seien indes eher zwei andere Zonen: So biete sich der Rückzugsbereich bei 15.700/15.600 Punkten als strategische Absicherung an. Auf diesem Niveau habe der DAX in den letzten Wochen immer wieder wichtige Tiefpunkte ausgeprägt - in der letzten Woche auf dieser Basis zudem eine idealtypische "Hammer-Kerze". Andererseits habe der DAX sich nun schon drei Mal bei 16.300 Punkten den Kopf gestoßen. Konkret bilde das alte Allzeithoch vom November 2021 bei 16.290 Punkten zusammen mit dem Hoch vom Januar 2022 (16.285 Punkte) und dem neuen Rekordlevel bei 16.332 Punkten einen dreifachen Deckel. Ein erfolgreicher Ausbruch besitze deshalb eine große Tragweite. (09.06.2023/ac/a/m)

