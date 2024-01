Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenabschluss profitierte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiterhin von der in der abgelaufenen Woche vervollständigten Flaggenkonsolidierung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dank dieses trendbestätigenden Kursmusters kratze das Aktienbarometer wieder an der 17.000er-Marke. Unter dem Strich entstehe dadurch die erste starke weiße Wochenkerze des Jahres. Konservativ ermittelt halte die beschriebene Korrekturflagge ein Kursziel im Bereich von 17.450 Punkten bereit. Diese Anlaufmarke harmoniere zudem sehr gut mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion der jüngsten Atempause (17.410 Punkte). Ein Spurt über die jüngsten drei Hochpunkte bei 16.963/16.967/17.003 Punkten würde in diesem Kontext als zusätzlicher Katalysator fungieren, zumal auch der Point & Figure-Chart des DAX® "grünes Licht" signalisiere. Für ein aktives Money Management könnten Trader indes die jüngste Aufwärtskurslücke vom 24. Januar (16.753 zu 16.761 Punkte) als engmaschige Absicherung heranziehen. Als strategischer Stopp diene dagegen unverändert das bisherige Jahrestief (16.345 Punkte), welches darüber hinaus genau in die alte Ausbruchszone bei 16.500/16.300 Punkten falle. (29.01.2024/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >