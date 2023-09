Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Woche nach dem Septemberverfall gehört traditionell zu den schwächsten Wochen des Jahres, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das Gute sei - sie sei inzwischen Geschichte. Die jüngsten Kursturbulenzen würden nicht nur in die saisonale Landschaft passen, sondern hätten auch die entscheidende Haltezone aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 15.678 Punkten) und den Tiefs vom August und Juli bei 15.469/15.456 Punkten nochmals einer massiven Belastungsprobe unterzogen. Unterhalb dieser Kernunterstützungen würde die Schiebezone der letzten Monate in eine Topbildung mit einem rechnerischen Abschlagspotenzial von rund 1.000 Punkten umschlagen. Von ihrer analytischen Vorgehensweise würden die Analysten von HJSBC Trinkaus & Burkhardt gerne unterschiedliche Zeitebenen, aber auch unterschiedliche Chartarten verknüpfen. Im Fall der deutschen Standardwerte sei es aktuell so, dass auch andere Chartdarstellungsformen - wie z. B. Point & Figure bzw. der Heikin Ashi-Chart - die Bedeutung der angeführten Bastion unterstreichen würden. Es sei und bleibe somit das absolute Risikolevel. Ansonsten habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die Trading-Range der letzten Monate in den letzten sechs Wochen nochmals auf knapp 15.500 zu gut 16.000 Punkten verringert. Auf der Oberseite sei deshalb ein Spurt über das jüngste Verlaufshoch bei 16.043 Punkten nötig, um das Aktienbarometer zu stabilisieren.



Der September werde (bisher) seinem Ruf als schlechtester Börsenmonat des Jahres gerecht. Dennoch habe der DAX seit 1988 in 31 von 35 Fällen zum Jahresultimo über dem Low vom September notiert. Unter dem Strich habe ein Rückschlag im September also oftmals den Grundstein für eine klassische Jahresendrally gelegt. Doch wie lasse sich der Start des möglichen Jahresschlussspurts konkret "timen"? Die entscheidende Rolle komme in diesem Kontext dem Hoch des "Crash-Monats September" (15.989 Punkte) zu. Auf Basis der Daten seit 1988 sei den deutschen Standardwerten im Oktober 17 Mal der Spurt über das Hoch des Vormonats gelungen. Die Performance bis zum Jahresultimo sei danach niemals negativ ausgefallen. Mit anderen Worten: Ein zeitnaher Anstieg über die Marke von 15.989 Punkten käme deshalb einem sehr starken Signal gleich. Im Durchschnitt habe der DAX nach einem solchen Ausbruch bis Silvester weitere Anschlussgewinne von 7,09% verbuchen können. Das sei eine Größenordnung, welche gerne als Gesamtjahresertrag am Aktienmarkt unterstellt werde. Der Spurt auf ein neues Verlaufshoch sollte unbedingt im Oktober erfolgen, ansonsten sinken die DAX-Erfolgsaussichten bis Silvester - die zeitliche Dimension sei also ebenfalls wichtig. (25.09.2023/ac/a/m)



