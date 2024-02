Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den vierten Tag in Folge konnte der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) gestern ein neues Rekordhoch verbuchen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Erstmalig habe das Aktienbarometer dabei Notierungen oberhalb von 17.500 Punkten erreicht. Für ein ganz besonderes Ausrufezeichen sorge derzeit der DAX®-Kursindex, der die Kursentwicklung der deutschen "blue chips" ohne Berücksichtigung der Dividenden abbilde. Endlich sei auch hier der Sprung über das alte Allzeithoch vom November 2021 bei 6.883 Punkten und somit der Vorstoß in "uncharted territory" gelungen. Der Langfristchart des Kursindex liefere aber auch bei der Suche nach den nächsten Anlaufzielen eine wichtige Orientierungshilfe. Schließlich könne die Atempause seit August 2023 letztlich als "V-förmiges" Korrekturmuster interpretiert werden. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergebe sich nun ein rechnerisches Kursziel von 7.250 Punkten, was einem weiteren Aufwärtspotenzial von rund 5% entspreche. Übertragen auf den DAX®-Performanceindex, würde das äquivalente Anschlusspotenzial ein Kursziel von 18.375 Punkten implizieren. Zusätzlicher Rückenwind komme derzeit vonseiten des MACD, der zuletzt auf seiner Signallinie aufgesetzt habe, und danach sofort wieder nach oben abgedreht habe. In der Vergangenheit sei dies oftmals ein Zeichen für einen weiteren Aufwärtsimpuls gewesen. (28.02.2024/ac/a/m)