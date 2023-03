Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf Wochenbasis ist der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiterhin zwischen zwei wichtigen Trendlinien eingekesselt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf diese besondere Konstellation hätten sie vor Wochenfrist schon einmal hingewiesen. Zur Erinnerung: Auf der Oberseite zolle das Aktienbarometer einer aus dem Jahr 2015 stammenden Trendlinie (akt. bei 15.540 Punkten) Tribut. Seit fünf Wochen hätten die deutschen "blue chips" in diesem Dunstkreis jeweils die Wochenhochs ausgeprägt. Das Aufwärtssgap vom vergangenen Freitag im Tagesbereich (15.329 zu 15.410 Punkten) unterstreiche die Ambitionen der Bullen, zumal im Verlauf der vergangenen Woche auch die untere Trendlinie einer erfolgreichen Belastungsprobe (akt. bei 15.303 Punkten) unterzogen worden sei. Per Saldo dürfte ein nachhaltiger Anstieg über die Marke von 15.540 Punkten den Startschuss für eine Fortsetzung des freundlichen Jahresauftakts legen. Als strategischer Kurstreiber könnte sich darüber hinaus die Konstellation bei den langfristigen Glättungslinien erweisen. Zum einen steige die 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.628 Punkten) unverändert. Zum anderen habe der kürzerfristige Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 13.784 Punkten) zuletzt exakt auf dem längerfristigen Pendant aufgesetzt - ebenfalls ein Indiz in Sachen "Trendfortsetzung".

(06.03.2023/ac/a/m)



