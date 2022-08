Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit 13.793 bzw. 13.813 Punkten hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die letzten beiden Wochenhochs jeweils exakt im Dunstkreis der charttechnischen Schlüsselmarke von 13.800 Punkten ausgeprägt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit einem Sprung über diese Hürden würde das Aktienbarometer die alte Ausbruchszone seit 2017 endgültig hinter sich lassen. Damit fungiere dieses Level auch als Trigger, um das Kursziel von 14.400 Punkten - abgeleitet aus der kurzfristigen Schulter-Kopf-Schulter-Formation im Tagesbereich - vollständig auszuschöpfen. Dieses Anlaufziel harmoniere recht gut mit dem gleitenden Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 14.371 Punkten). Darüber hinaus würde der diskutierte Befreiungsschlag einem möglichen Doppelboden-Szenario - definiert durch die Tiefs vom März und Juli bei 12.439/12.391 Punkten - Nachdruck verleihen. Um die aktuelle Ausbruchschance nicht zu verspielen, sollten die deutschen Standardwerte in Zukunft nicht mehr unter eine weitere Glättungslinie zurückfallen. Gemeint sei der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 13.255 Punkten), denn dann müssten Anleger von einem Scheitern an der ausführlich diskutierten Schlüsselmarke von 13.800 Punkten ausgehen. (15.08.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >