Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auch am vergangenen Freitag gelang dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erneut ein neues Allzeithoch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mittlerweile hätten die deutschen Standardwerte ihr Rekordlevel bis auf 17.198 Punkte ausgebaut. Wenngleich es zum Wochenende später dann doch noch zu kleineren Gewinnmitnahmen gekommen sei, sei der derzeit gültige Haussetrend absolut intakt. Diese Einschätzung belege letztlich auch der Blick auf den Wochenchart des Aktienbarometers: Hier sei in den zurückliegenden fünf Tagen das Lüften des Deckels bei rund 17.000 Punkten gelungen, der in den Wochen zuvor immer wieder den limitierenden Faktor dargestellt habe. Darüber hinaus zeichne sich die abgelaufene Woche im Vergleich zur Vorperiode durch ein höheres Hoch sowie durch ein tieferes Tief aus, d. h. es liege eine sog. "outside week" vor. Die Begrenzungen seines solches Außenstabs (17.198 bzw. 16.832 Punkte) würden oftmals eine besondere Rolle spielen. Vor allem die untere Leitplanke biete sich unter Money Management-Gesichtspunkten als Absicherung auf der Unterseite an. Solange diese Unterstützung nicht verletzt werde, habe der DAX das Kursziel aus der im Dezember/Januar ausgeprägten Korrekturflagge von rund 17.450 Punkte fest vor Augen. (19.02.2024/ac/a/m)

