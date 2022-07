Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die letzten vier Handelstage pendelte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stets um die Marke von 13.200 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die kleinen Körper und die damit verbundene Bewegungsarmut der entsprechenden Tageskerzen gebe uns die Gelegenheit, die längerfristigen Perspektiven der deutschen Standardwerte auf Wochenbasis unter die Lupe zu nehmen. Das Märztief und das jüngste Verlaufstief bei 12.439/12.391 Punkten würden möglicherweise einen Doppelboden bilden. Hoffnungen würden in diesem Zusammenhang die beiden im Juli ausgeprägten "Hammer"-Umkehrmuster wecken. Allerdings gebe es auch einen guten Grund für das eingangs beschriebene Innehalten des Aktienbarometers. Schließlich gelte es mit der 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.234 Punkten) einen markanten Widerstand zu überwinden. Gelinge dies, dürfte sich die jüngste DAX-Erholung fortsetzen. Über das Maitief (13.381 Punkte) dürfte der Weg dann bis zur Abwärtskurslücke vom Juni bei 13.649/13.750 Punkten führen. Aber erst oberhalb der jüngsten beiden Erholungshochs bei 14.709/14.925 Punkten wäre die diskutierte untere Umkehr tatsächlich abgeschlossen. Es sei also noch ein weiter Weg bis zu einer nachhaltigen Trendwende. (26.07.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >