Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aus der freundlichen Saisonalität - Stichwort: besonders starker April in 2023 - kann der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bisher lehrbuchmäßig Kapital schlagen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Von charttechnischer Seite werde diese Entwicklung durch die Ende März vervollständigte Bodenbildung bestätigt. In nackten Zahlen stehe bisher im April ein Kursplus von 1,14% zu Buche - seit Jahresanfang beträgt die Performance der deutschen Standardwerte sogar 13,5%. Die weiteren Ambitionen würden die neuen Verlaufshochs unterstreichen, die der April bisher gebracht habe. Mit 15.841 Punkten habe das Aktienbarometer das kalkulatorische (Mindest-)Kursziel von gut 16.000 Punkten fast erreicht. Von diesem Niveau aus fehle dann auch tatsächlich nicht mehr viel bis zum bisherigen Allzeithoch bei 16.290 Punkten. Kühne Optimisten könnten aus dem "V-förmigen" Einschnitt vom März sogar einen Vorstoß in "uncharted territory" ableiten. In der Summe sei die Aufwärtsbewegung des Jahres 2023 absolut intakt und habe zuletzt nochmals einige zusätzliche Bestätigungen erfahren. Auf der Unterseite markiere dagegen das Februarhoch (15.659 Punkte) einen ersten Rückzugsbereich, welcher recht gut mit dem jüngsten Aufwärtsgap auf Tagesbasis bei 15.626/15.601 Punkten harmoniere. (17.04.2023/ac/a/m)

