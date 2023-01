Ausblick: Der deutsche Leitindex habe die Auftaktrally (+9,1%) gestern zwar fortgesetzt, die lange obere Lunte im Tageskerzenchart könnte nun jedoch auf eine abnehmende Aufwärtsdynamik hindeuten.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite bilde die Volumenspitze zwischen 15.225 und 15.250 Punkten zusammen mit dem gestrigen Tageshoch jetzt einen Doppelwiderstand. Erst wenn dort der Break per Tagesschluss gelinge, könnte sich weiterer Aufwärtsspielraum bis 15.650/15.675 eröffnen. Darüber hätten die Notierungen anschließend Platz bis an das 2022er Februar-Hoch bei 15.737 Zählern.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt unverändert bei 15.095 zu finden. Sollte der DAX unterhalb dieses Levels - das auch das gestrige Tief bei 15.084 umfasse - aus dem Handel gehen, müsste mit einem Test der 15.000er Marke gerechnet werden. Biete diese Schwelle keinen Halt, könnte die Haltezone zwischen 14.935 und 14.925 Zählern angesteuert werden. Darunter ließe sich das 2021er Oktober-Tief bei 14.819 Punkten als Unterstützung einstufen, bevor die Auffangzone aus Juni-Hoch (14.709) und Dezember-Top (14.676) nachrücken würde. (18.01.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte das gestrige Tageshoch bei 15.270 nicht halten und ging mit einem moderaten Plus von 0,4% aus dem Handel, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der DAX habe die gestrige Sitzung mit 15.130 nur knapp unterhalb des Vortagsschlusskurses (15.134) eröffnet und sei anschließend zunächst auf das Tagestief bei 15.084 Zählern zurückgefallen. Am Nachmittag seien die Notierungen dann in der Spitze bis auf 15.270 Punkte gestiegen - das sei der höchste Stand seit dem 18. Februar 2022 und der fünfte positive Handelstag in Folge gewesen. Das Tageshoch habe der Index jedoch nicht behaupten können; zum Xetra-Schluss habe ein moderates Plus von 0,4% auf 15.187 Punkte zu Buche geschlagen.