Ausblick: Auf Wochensicht habe der deutsche Leitindex 0,8% an Wert verloren und sei wieder unter die mittelfristige 100-Tage-Linie gefallen.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müsste der DAX jetzt zunächst über den GD100 (aktuell bei 15.902) steigen und dabei auch die 15.900er Schwelle hinter sich lassen. Oberhalb der Trendlinie hätten die Kurse Platz für einen Sprint an die 16.000er Barriere, wobei ein Ausbruch über die runde Tausender-Marke mit weiteren Kursanstiegen über das 2021er August-Top bei 16.030, den GD50 (16.040) und das Vorwochenhoch bestätigt werden sollte. Darüber wären die nächsten Widerstände bei 16.185/16.209 bzw. 16.290 zu finden, womit das offene Gap bei 16.240 vollständig geschlossen wäre.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne der erste Halt dagegen jetzt erneut im Bereich der 15.800er Marke angetragen werden. Unterhalb dieser Auffangzone könnte es bei 15.775 zur Schließung der offenen Kurslücke vom Mittwoch kommen. Würden die Kurse anschließend nicht nach oben drehen, würde das Vorwochen-Tief bzw. das März-Hoch bei 15.706 als Haltelinie nachrücken. Weite sich die Korrektur auf diesem Niveau aus, müsste mit einem Rücksetzer in Richtung 15.600 gerechnet werden. Darunter dürfte das Volumenmaximum auf den Prüfstand gestellt werden. (14.08.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX gab am Freitag 1% auf einen Wochenschluss bei 15.832 Punkten ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nur einen Tag nach dem Sprung auf das Wochenhoch bei 16.060 seien die Blue Chips wieder nach unten abgedreht. Bereits zum Opening bei 15.928 hätten die Kurse in der Verlustzone (Vortagsschluss bei 15.997) notiert, sich wenig später aber noch auf das Tageshoch bei 15.962 schieben können. Im Anschluss habe jedoch neuer Verkaufsdruck eingesetzt, der die Notierungen am Nachmittag bis auf das Tagestief bei 15.803 gedrückt habe. Nach dem Test der 15.800er Marke seien die Kurse schließlich bei 15.832 Punkten ins Wochenende gegangen.