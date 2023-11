Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Gap vom 20. Oktober bei 14.936/14.985 Punkten hatten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt zuletzt als wichtigen Signalgeber in Sachen "DAX®-Erholung" definiert.



Gestern sei dem Aktienbarometer dann der Sprung über diese Hürde gelungen - und zwar mit einer Aufwärtskurslücke (14.950 zu 15.028 Punkte). In der Kombination würden beide Gaps ein sog. "island reversal" bilden. Bei diesem besonderen Kursmuster handle es sich um ein gleichermaßen seltenes, wie zuverlässiges Trendwendesignal. Um das dadurch entstehende charttechnische Ausrufezeichen nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, das jüngste Aufwärtsgap nicht mehr zu schließen. So könne die untere Gapkante als kurzfristige Risikoabsicherung auf der Unterseite herangezogen werden. Nachdruck verleihe der diskutierten Bodenbildung der trendfolgende MACD, welcher gerade ein neues Einstiegssignal generiert habe. Rein rechnerisch halte die kurzfristige Bodenbildung ein (Mindest-)Kursziel von rund 15.230 Punkten bereit. Danach markiere die alte Widerstandszone bei 15.500/15.600 Punkten - verstärkt durch die 200-Tages-Linie (akt. bei 15.641 Punkten) - die nächste wichtige Zielzone. (03.11.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



