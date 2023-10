Ausblick: Aus charttechnischer Sicht habe der DAX gestern an seiner Stabilisierung knapp oberhalb der 15.000er Marke gearbeitet, dabei aber keine Impulse auf der Oberseite freisetzen könnten.



Das Long-Szenario: Für neue Aufwärtsavancen müssten die Kurse unverändert per Tagesschluss über das September-Tief bei 15.139 steigen und den Ausbruch anschließend mit einem Close oberhalb des Juli- bzw. des August-Tiefs bei 15.456 sowie 15.469 bestätigen. Danach sollte das Zwischenhoch vom vergangenen Freitag bei 15.516 überboten werden, um Raum für einen Sprint an die 200-Tage-Linie zu schaffen, die weiterhin in Kombination mit der 15.600er Marke einen doppelten Widerstand bilde. Die nächste Hürde wäre dann am Volumenmaximum zu finden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stünden dagegen immer noch die 15.000er Marke und das Tagestief vom Mittwoch (14.948) im Fokus. Ein Schlusskurs unterhalb dieses Niveaus dürfte einen Test des 2022er März-Hochs bei 14.925 nach sich ziehen. Gehe der schief, müsste ein Rückfall an das Juni-Hoch aus dem Vorjahr bei 14.709 einkalkuliert werden. Eine Etage tiefer sollte das März-Tief bei 14.458 stützend wirken, bevor über weitere Verkäufe bis in den Bereich der 14.000er Marke nachgedacht werden sollte. (06.10.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat am gestrigen Donnerstag nach einer impulsarmen Sitzung 0,2% auf einen Endstand bei 15.070 abgegeben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der DAX zur Wochenmitte einen Wertzuwachs habe verbuchen können, hätten die heimischen Blue Chips am gestrigen Donnerstag wieder schwächer tendiert. Dabei seien die Notierungen zunächst mit leichten Gewinnen bei 15.114 in den Handelstag gestartet und noch am Vormittag auf das Tageshoch bei 15.158 geklettert. Danach seien die Kurse jedoch wieder nach unten abgedreht und hätten in einer rund 100 Punkte breiten Range um den Vortagsschluss bei 15.100 Zählern oszilliert, bevor es auf das späte Tagestief bei 15.048 hinuntergegangen sei.